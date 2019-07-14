مسؤول بالديمقراطي الكوردستاني: استمرار الجهود لتطبيع اوضاع كركوك .. والحل في المادة 140

أكد مسؤول بالديمقراطي الكوردستاني بزعامة الرئيس مسعود بارزاني استمرار الجهود لاعادة تطبيع الاوضاع في مدينة كركوك ، ابرز المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها).

نائب مسؤول مجلس قيادة كركوك ــ گرميان في الديمقراطي الكوردستاني دياري حسين ، قال لـ(باسنيوز) ان الاجتماعات واللقاءات مستمرة مع بغداد لاعادة تطبيع الاوضاع في مدينة كركوك وبقية المناطق الكوردستانية ، وهناك مباحثات بين الاطراف السياسية بهذا الصدد لانهاء الوضع الحالي القائم في كركوك في اقرب وقت .

وكان الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، شدد امس السبت ، على أنه لا مساومة على هوية كركوك الكوردستانية ، مؤكداً أن مشكلة كركوك هي مشكلة تاريخية وأن المدينة يجب أن تكون نموذجاً للتعايش.

موضحاً «بسبب الظروف غير الطبيعة التي سادت في كركوك، ومن أجل تطبيع الأوضاع الأمنية والإدارية في المدينة، وخدمة أهاليها، ومعالجة كافة مشكلاتها، نحن نؤيد الاتفاق بين الأطراف الكوردية وتطابق آرائها، ونعتبرها خطوة مهمة»، مستدركاً «ولكن، نعتقد أن بداية معالجة المشكلات وحسمها، بما فيها تعيين المحافظ، يجب أن تكون بالتوافق مع بغداد، وأن يكون الهدف، أي كان ، مقبولاً من قبل كافة مكونات كركوك”.

وأردف الزعيم الكوردي، بالقول: «إن الأجواء الإيجابية السائدة اليوم في العلاقات بين أربيل وبغداد، فرصة جيدة جداً، يمكن الإستفادة منها في سبيل معالجة المشكلات الأمنية والإدارية في كركوك، وفي إطار الدستور وإعادة كركوك إلى أوضاعها الطبيعية، لأنه من غير المقبول أن تستمر الأوضاع الحالية».

دياري حسين تابع بالقول ، ان القوات التي تم جلبها الى كركوك(بعد احداث 16 اكتوبر) يجب ان تخرج من المدينة وان يتم تسليم الملف الامني الى الشرطة المحلية وان تتولى قوات الجيش والبيشمركة حماية حدود المدينة الادارية .

حسين اشار الى ان الولايات المتحدة والتحالف بدورهم يجب ان يضغطون على بغداد لتطبيق الدستور والمادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وتطبيقها سينهي كل هذه المشاكل ، دستورياً .

وتدهورت الأوضاع الأمنية بشكل كبير في كركوك وباقي المناطق (المتنازع عليها) بعد أحداث 16 أكتوبر 2017 وانسحاب البيشمركة والقوات الأمنية الكوردية من هذه المناطق بعد هجوم عسكري غير مبرر من جانب القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي عقب استفتاء الاستقلال في اقليم كوردستان.

ويطالب الديقراطي الكوردستاني بتطبيع الاوضاع في كركوك وانهاء العسكرة الموجودة فيها قبل عقد اي جلسة لمجلس المحافظة او اختيار محافظ للمدينة ،

وفي آخر اجتماع لهما قبل ايام اتفق الحزبان الرئيسيان ، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين ، على ترشيح المهندس طيب جبار لمنصب محافظ كركوك.