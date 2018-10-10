مزيل للالغام بمنظمة دولية يفقد حياته شمال تلعفر

اعربت منسقة الشؤون الإنسانية في العراق مارتا رويداس عن بالغ حزنها بمقتل مُزيلٍ للألغام يعمل لصالح المجموعة الاستشارية الدولية للألغام (MAG) أثناء قيامه بعملياتٍ إنسانيةٍ لإزالة المتفجرات في المنطقة الواقعة شمال قضاء تلعفر .

وقالت بعثة الامم المتحدة لمساعة العراق (يونامي) في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الثلاثاء: انه “ونيابةً عن الأمم المتحدة والمجتمع الإنسانيّ، تتقدم السيدة رويداس بالتعازي لأسرة الفقيد ولزملائه في المجموعة الاستشارية للألغام، مضيفا “لقد خسر المجتمع الإنساني عضواً شجاعاً قدّم التضحية الأسمى أثناء تأديته أحدَ أصعبِ الوظائف في العالم ومن بين أكثر المهام نُبلًا، وهي إزالة الذخائر غير المنفلقة من أجل إنقاذ أرواح الناس.”

وكان الفقيد يعمل لصالح المجموعة الاستشارية للألغام، وهي منظمةٌ دوليةٌ غيرُ حكوميةٍ تعملُ في العراق لتطهير المناطق من الذخائر غير المنفلقة التي خلّفها النزاع ضد داعش.

ويتم تنفيذ عمليات التطهير من قبل عددٍ من المنظمات المتخصصة بالتنسيق مع دائرة شؤون الألغام في العراق.