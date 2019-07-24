مرور كوردستان يغرِّم سواق سيارات الأجرة والحافلات الذين يحمِّلونها ركاباً إضافيين

رووداو – أربيل/ أصدرت المديرية العامة لمرور إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، 24 تموز، 2019، قراراً بمعاقبة سواق سيارات الأجرة والحافلات الذين يحمِّلونها ركاباً إضافيين فوق طاقتها الاستيعابية.

وبحسب الكتاب الذي يحمل توقيع اللواء رزكار علي، مدير دائرة مرور إقليم كوردستان، فإن على كل سائق سيارة أجرة أو حافلة دفع غرامية مالية قدرها 40 ألف دينار في حال قام بحمل ركاب إضافيين داخل المركبة.

وأوضح الكتاب أن الأسباب الموجبة لصدور القرار تعود لتحقيق المصلحة العامة وتقليل حوادث المرور وما توقعه من ضحايا.

وبحسب إحصائيات مديرية مرور إقليم كوردستان فإنه منذ 2010 وحتى 2018، وقع 36913 حادث مروري، ما أسفر عن مصرع 6509 أشخاص وإصابة 77362 آخرين.