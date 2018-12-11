مرور أربيل: بإمكان العرب نقل ملكية سيارات الاقليم

[أين-اربيل] أكدت مديرية مرور أربيل، تسجيل المركبات بأسماء المواطنين العرب من محافظات وسط وجنوب العراق في محافظات اقليم كردستان.

وقال فاضل حاجي، المتحدث باسم مرور أربيل، في تصريح صحفي ان ” هناك قرار من وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، موجه الى المديرية العامة للمرور في الاقليم، بالسماح للمواطنين العرب ممن يسكنون في اقليم كردستان او مدن وسط وجنوب العراق بتسجيل السيارات والمركبات على أسمائهم، وان تحمل لوحات ارقام محافظات الاقليم”.

وأوضح المتحدث باسم مرور اربيل، ان” المواطن العربي المقيم في اقليم كردستان، بإمكانه تسجيل المركبة بإسمه إسوة بمواطني اقليم كردستان، ودفع الرسوم ذاته التي يدفعها مواطنو الاقليم لنقل الملكية”.

وتابع فاضل حاجي، انه” في حال كان المواطن العربي من سكنة مدن وسط وجنوب العراق، فإنه يحتاج الى تأييد من الآسايش في المحافظة التي تحمل لوحة السيارة اسمها” ، مبينا انه في تلك الحالة فإن المرور يقوم باستبدال لوحة السيارة بلوحة خاصة تبدأ بالأرقام 555، وهي مخصصة للمواطنين العرب المقيمين في مدن وسط وجنوب العراق والذين يرغبون بشراء السيارات من الاقليم “.

ونوه الى ” انهم في هذه الحالة أيضا يدفعون الرسومات ذاتها التي يدفعا مواطنو الاقليم”.

واشار فاضل حاجي، الى ان ” تخصيص لوحات تبدأ بالأرقام 555 هي ليكون معلوما لدى نقاط التفتيش ان مالك هذه السيارة هو مواطن عربي من وسط وجنوب العراق لكنه لا يقيم في اقليم كردستان”.