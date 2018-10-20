مركز رووداو للدراسات… إقليم كوردستان والعراق كيانان ودولة واحدة

رووداو-أربيل: نظم مركز رووداو للدراسات، اليوم السبت، 20 تشرين الأول 2018، ملتقى تحت عنوان “إقليم كوردستان والعراق كيانان ودولة واحدة” شارك فيها عدد من الشخصيات والباحثين.

وكان عنوان الجلسة الحوارية الأولى “إعادة ترتيب علاقات أربيل- بغداد بعد عمليتين انتخابيتين”، حيث تم عرض مجموعة من التساؤلات عن ما سيؤول إليه أمر العراق وعن المشاكل بين العراق وإقليم كوردستان.

حيث عبر وزير عراقي سابق عن أنه يرى بأن مسألة المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل ليست غريبة هي طبيعية، وقد ظهرت هذه المشاكل بعد تغيير النظام في العام 2003، ويقول إنه كانت هناك تجارب استغرقت عشرات السنوات لحل تلك المشاكل.

وقال وزير النقل العراقي السابق، الدكتور عامر عبدالجبار: “الجميع يبحث عن الحلول السريعة، وهذه الحلول خلال العملية السياسية جاءت في الحوار المباشر بين السياسيين، وفي الواقع أرى أن تلك الحلول سابقة لأوانها وفيها في بعض الأحيان أسلوب لوي الذراع، وفي هذا الأسلوب توجد دائماً وعود وتخلف هذه الوعود، لأنها تجري قبل تشكيل الحكومة فيضطر طرف لتقديم وعود ثم يخلف بها، وهذه الآلية غير منتجة، والمفتاح للوصول إلى الفكر الصحيح يكمن في أن الإقتصاد مفتاح السياسة، فإذا دخلنا حواراً اقتصادياً بين كوردستان وبغداد سنتوصل إلى حلول سياسية أيضاً”.

مشاكل العراق، العلاقات بين أربيل وبغداد، مسألة القوميات وحقوقهم، كانت مواضيع أخرى تناولها ملتقى إقليم كوردستان والعراق، كيانان ودولة واحدة، الذي نظمه مركز رووداو للدراسات.