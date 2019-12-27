ديسمبر 28, 2019

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

مرشح لزعامة حزب في اقليم كوردستان يسحب ترشيحه

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
42 مشاهدة

مرشح لزعامة حزب في اقليم كوردستان يسحب ترشيحه

شفق نيوز/ اعلن القيادي في الاتحاد الاسلامي الكوردستاني هيوا ميرزا صابر يوم الجمعة عن سحب ترشيحه لمنصب الامين العام للحزب.

وقال صابر في بيان اليوم انه يتنازل عن ترشيحه للامانة العامة للاتحاد الاسلامي الكوردستاني في هذه الدورة لصالح الامين العام الحالي صلاح الدين بهاء الدين.

وابدى صابر في بيانه دعمه الكامل لصلاح الدين في الاستمرار بمهامه داخل الاتحاد.

هذا ومن المقرر ان يعقد الاتحاد الاسلامي الكوردستاني مؤتمرا عاما يتم فيها اختيار الامين العام واعضاء المجلس القيادي

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.