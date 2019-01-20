مدينتان في الاقليم تسجلان 10 درجات مئوية تحت الصفر

سجلت مدن ومحافظات اقليم كوردستان، درجات حرارة دون الصفر المئوية اثر موجة الثلوج الغزيرة التي اجتاحت اغلب مدن الاقليم.

وذكرت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، يوم الأحد 2019/1/20: ان أغلب مدن ومحافظات الأقليم سجلت درجات حرارة الصغرى فيها دون الصفر مئوية، مبينة ان ادنى درجة سجلتها مدينتي بنجوين وحاجي عمران، اذ سجلتا 10 درجات مئوية تحت الصفر.

واشار المديرية في بيانها، الى ان درجات الحرارة الصغرى لبعض المدن في اقليم كوردستان كانت كالتالي:

كاني ماسي -9 درجة مئوية، جومان -5 درجة مئوية، ئاميدي -4 درجة مئوية، مشيرة الى ان مدن بيرمام، ميركسور، بازيان، ماوت، هلشو، بامرني قد سجلت 3 درجات مئوية تحت الصفر.

واشارت الى ان مدن، جمجمال، السليمانية، سيدكان، شيروان مزن، شمامك قد سجلت -2 درجة مئوية، لافتة الى ان كل من مدن حلبجة، باتوفة، سوران، رواندوز، بارزان، ميدان، خورماتو وخانقين قد سجلت درجة واحدة دون الصفر مئوية.