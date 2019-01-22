مدير دانة غاز: ننتج ألف طن من الغاز المُسال في إقليم كوردستان يومياً

رووداو – أربيل/ أعلن مدير شركة دانة غاز الإماراتية في العراق، شاكر واجد، أن الشركة تنتج يومياً ألف طن من الغاز البترولي المسال في إقليم كوردستان، نافياً انخفاض كمية الإنتاج خلال الأيام الماضية.

وقال واجد لشبكة رووداو الإعلامية: “نحن في دانة غاز ليست لدينا أي مشكلة وننتج يومياً ألف طن من الغاز المسال أي ما يعادل حمولة 50 شاحنة”.

وأضاف: “ما أثير عن وجود خلاف بين وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان ودانة غاز غير صحيح”.

ورداً على ما يتم تداوله عن انخفاض كمية الغاز التي تزود بها محافظة أربيل، قال واجد إن “دانة غاز غير مسؤولة عن سياسة تسويق الغاز بل هذا الأمر من مهام الشركة المُسَوِقة ونحن لا نتدخل فيها، وما يهمنا هو أن يكون إنتاج الغاز موافقاً للمعايير الدولية”.

وقبل عدة أيام شهدت مدينة أربيل ارتفاعاً في أسعار قناني الغاز المنزلية حيث قفز سعر القنينة الواحدة من 7500 دينار إلى 13 ألف دينار، وعزا البعض السبب إلى تقليل كميات الغاز التي تُزَود بها محافظة أربيل من قبل دانة غاز.

وتوفر دانة غاز، الغاز السائل لمحافظات إقليم كوردستان، وتبلغ حصة أربيل منها 12 صهريجاً ذي سعة 19 طناً، أي 228 طناً يومياً.

وأعلنت شركة دانة غاز، في تشرين الثاني الماضي أنها حققت زيادة في الطاقة الانتاجية للغاز الطبيعي بنسبة 30 في المئة في إقليم كوردستان.

وأضافت أن “هذه الزيادة الانتناجية لتلبية إمدادات الغاز الطبيعي التي تحتاجها محطات توليد الطاقة في الإقليم، وتتويجاً لعشر سنوات من الإنتاج المتواصل في المنطقة”، مشيرةً إلى “زيادة معدلات الإنتاج (مستقبلاً) لتصل الى 400 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم بالمقارنة مع معدلها الحالي البالغ 305 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم بالإضافة إلى ما يفوق 15 الف برميل في اليوم من المكثفات و1000 طن يوميا من الغاز البترولي المسال”.