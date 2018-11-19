مديرية مرور أربيل: 214 شخصاً فقدوا حياتهم جراء حوادث السير خلال 10 أشهر

رووداو – أربيل: أعلنت مديرية شرطة أربيل، اليوم الإثنين، 19 تشرين الثاني، 2018، إحصائية للحوادث التي وقعت في المحافظة خلال الأشهر العشرة الماضية، مشيرةً إلى مصرع 214 شخصاً وإصابة 1212 آخرين خلال تلك الفترة.

ولفتت الإحصائية إلى وقوع 1119 حادث سير في مدينة أربيل وضواحيها خلال 10 أشهر ما تسببت بفقدان 214 شخصاً حياتهم وإصابة 1212 آخرين.

وتابعت أن الأضرار المادية التي لحقت بالسيارات والأملاك العامة والخاصة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

وأوضحت أن “هذه الأرقام والنسب تعد أقل من إحصائية الفترة ذاتها للعام الماضي، لكننا نعد هذه الأرقام مرتفعة، لأننا نهتم بسلامة جميع المواطنين ونبحث عن أسباب الحوادث لمعالجة أي خلل محتمل في الطرق على وجه السرعة”.

وذكرت أن “نحو 90% من الحوادث المرورية تقع بسبب السرعة الفائقة التي أصبحت تشكل مأزقاً للنظام المروري وسبباً لإراقة دماء شبابنا بشكل يومي”.

ودعت المديرية بمناسبة اليوم العالمي للمرور، السائقين إلى الالتزام بتعليمات السلامة وإشارات المرور والتقيد بالسرعات المسموح بها “لأنكم أنتم الخاسر الوحيد من التجاوز عليها”.