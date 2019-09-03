محافظ نينوى يوقف اجراءات تقطيع الاراضي وتوزيعها

وجه محافظ نينوى، منصور المرعيد، الثلاثاء، بإيقاف إجراءات تقطيع الأراضي وتوزيعها، مشددا على ضرورة رفع جميع التجاوزات التي حصلت على الاراضي التابعة للدولة في مدن المحافظة تمهيدا لاستثمارها في مشاريع خدمية عامة.

وقال المرعيد، في كلمة له خلال ترؤسه اجتماعا لمدراء جمعيات الاسكان في نينوى، اليوم، 3 أيلول 2019، ان هناك الكثير من الاراضي التابعة للدولة قد حصلت عليها تجاوزات من عدة جهات في جميع أقضية ونواحي المحافظة وهو ما أخر تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والاستثمارية عليها.

وشدد على ضرورة رفع جميع تلك التجاوزات من أجل استثمارها في تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين.

وأشار المرعيد، الى “قيام جهات عدة بوضع اليد على عدد من الاراضي وتقطيعها لمصالح مختلفة وهو ما لا نسمح به مهما كانت تلك الاراضي او الجهات وسوف نحاسب جميع المتجاوزين وفق القانون”.