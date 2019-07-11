مجلس وزراء اقليم كوردستان يعقد أجتماعه الأول

عقد رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وقوباد طالباني نائب رئيس الحكومة اليوم الخميس 11 تموز 2019، الاجتماع الاول مع وزراء الكابينة الجديدة في حكومة الاقليم.

وطالب بارزاني وطالباني، الوزراء الجدد بالعمل ضمن البرنامج الحكومي، وايضا بالعمل بروح وطنية بعيدة عن التحزب في سبيل خدمة المواطنين في اقليم كوردستان.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها PUKmedia: ان لجنة تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء، خاصة بتبادل الوزارات تضمنت من كل من شعبان شعبان جالي مدير مكتب رئيس الحكومة واوميد صباح رئيس ديوان رئاسة الحكومة وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.

واشارت المعلومات الى انه من المقرر ان يتم تبادل جميع الوزارات حتى نهاية الاسبوع القادم.