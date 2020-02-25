مجلس وزراء إقليم كوردستان يتخذ جملة قرارات لمواجهة فيروس “كورونا”

تعطيل دوام المدارس الحكومية والخاصة اعتباراً من 26 من هذا الشهر

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 25 شباط (فبراير) 2020، اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني ومحافظي محافظات الإقليم ورؤساء الوحدات الإدارية لكرميان ورابرين.

وفي مستهل الاجتماع، سلط رئيس الوزراء الضوء على مشاركة وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني في مؤتمر ميونيخ للأمن ولقاء بابا الفاتيكان وكبار المسؤولين الإيطاليين.

وأشار رئيس الحكومة الى الطريقة اللائقة خلال استقبال الوفد، مؤكداً أنها أظهرت المكانة المهمة لإقليم كوردستان لدى المجتمع الدولي، وقال: “إنهم ينظرون الى دور الإقليم بعين الاحترام وخصوصاً في مكافحة الإرهاب والتعايش الديني”.

وفي فقرة أخرى من الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء الى المحاولات الجارية لتشكيل الحكومة الاتحادية، وأكد أن المؤسسات الدستورية الرسمية في إقليم كوردستان هي من لها الحق في اختيار آلية مشاركة ممثلي الإقليم في الحكومة الاتحادية، مبيناً أن كافة الأطراف في إقليم كوردستان متفقة على ذلك.

كما ناقش اجتماع مجلس الوزراء الخطط والإجراءات التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان لمواجهة مخاطر فيروس كورونا، إذ قدم وزير الصحة الدكتور سامان برزنجي تقريراً حول آخر المستجدات والمعوقات والمقترحات والحلول.

وقال رئيس الوزراء بهذا الصدد، إن سلامة المواطنين وحياتهم تأتي قبل أي شيء آخر، ونحن نبذل كل ما في وسعنا، ونتخذ كل ما من شأنه للمحافظة على صحة المواطنين وحمايتهم”.

هذا وأصدر مجلس الوزراء خلال الاجتماع عدداً من القرارات بهذا الشأن على النحو التالي:

– نشرُ المعلومات الصحيحة والتعليمات اللازمة الى الرأي العام عبر وسائل الإعلام .

– تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة اعتباراً من يوم الأربعاء 26 شباط الى 10 آذار المقبل، كما يشمل قرار التعطيل الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة وذلك اعتباراً من يوم السبت 29 شباط الى 10 من الشهر المقبل، وبعد ذلك تبدأ العطلة الربيعية للفترة من 11 آذار الى 23 من الشهر نفسه، على أن يستأنف الدوام الرسمي في 24 من الشهر المقبل فيما تقرر تخويل وزارتي التربية والتعليم لإيجاد آلية ملائمة يتم من خلالها تعويض أيام العطلة خلال العام الدراسي الحالي.

– تقرر تقنين التنقلات غير الضرورية بين المحافظات بصورة مؤقتة، وإجراء الفحوصات اللازمة لكافة الوافدين الى حدود إقليم كوردستان.

– منعُ الاحتكار ورفع أسعار السلع في أسواق إقليم كوردستان منعاً باتاً، وسيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع الإشارة الى ضرورة عدم غض البصر عن أي شخص يدخل إقليم كوردستان دون أن يخضع لفحص طبي.

– تطمئن حكومة إقليم كوردستان المواطنين كافة بأن كل احتياجاتهم سيتم تأمينها، حيث ستستمر الحركة التجارية مع مراعاة التوصيات الصحية.

– مجلس الوزراء وجه وزارة المالية بتأمين احتياجات المحافظات والوحدات الإدارية، كما تم تصديق المقترحات المقدمة من وزارتي الداخلية والصحة، إذ جرى الإيعاز للوزارتين لتنفيذها على أرض الواقع.

– مجلس الوزراء يحث المواطنين على التعاون في تطبيق توصيات المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، ويطالبهم بمراعاة النصائح الوقائية وتنفيذها.