مجلس محافظة نينوى يفتح باب الترشح لمنصب المحافظ

رووداو – أربيل/ فتح مجلس محافظة نينوى، اليوم الأحد، 14-4-2019، باب الترشح لمنصب المحافظ خلفاً للمحافظ المقال، نوفل العاكوب.

وجاء في بيان لمجلس المحافظة اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية: “بالنظر لخلو منصب محافظ نينوى بعد إقالته من قبل مجلس النواب العراقي في 24-3-2019 واستناداً لأحكام الفقرة (5) من البند ثامنا من المادة (7) من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، يعلن مجلس محافظة نينوى فتح باب الترشيح لشغل منصب محافظ نينوى”.

وأوضح أن فترة الترشح تبدأ “اعتباراً من يوم الإثنين الموافق15-4-2019 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم (الأربعاء) الموافق 24-4-2019 وحسب الشروط المنصوص عليها في المادة (٢٥) من القانون المذكور آنفاً فعلى من يجد في نفسه القدرة والكفاءة تقديم السيرة الذاتية الى مجلس محافظة نينوى ضمن المدة المحددة”.

والشروط المطلوبة للمنصب هي:

اولا: يشترط في المرشح لمنصب المحافظ بالاضافة الى شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو المجالس ان يكون.

1. حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الاقل

2. متمتعاً بالمؤهلات الاساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري.

3.له خبرة في مجال عمله لاتقل عن (١٠)سنوات وممارسه في اعداد وتنفيذ السياسه العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

الشروط الواجب توفرها في عضو المجالس حسب احكام المادة (٧)من قانون انتخابات مجالس المحافظات و الاقضية رقم 12 لسنة 2018.

اولا:عراقياً كامل الاهلية تم (٣٠) ثلاثون سنة من عمره في السنه التي تجري فيها الانتخابات.

ثانيا: حاصلاً على شهادة البكالوريوس او مايعادلها عند الترشيح .

ثالثا: حسن السيرة السمعة السلوك بأن لا يكون المرشح مشمولا بعفو سابق عن جرائم الفساد المالي والاداري والجنح المخله بالشرف.

رابعا: من ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر مدة لاتقل عن (١٠) سنوات على أن لاتكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديموغرافي.

خامسا: غير مشمول باحكام اجراءات المساءلة والعدالة أو أي قانون يحل محله.

سادسا: غير محكوم بسبب اثراء غير مشروع على حساب المواطن أو المال العام بحكم قضائي بات.

سابعا: أن لايكون من أفراد القوات المسلحة أو الاجهزة الامنية أو قاضيا عند الترشيح.

ثامنا: متمتعا بالمؤهلات الاساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري.

تاسعا: له خبرة في مجال عمله لاتقل عن (10) عشر سنوات وممارسه في إعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.