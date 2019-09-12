مجلس محافظة أربيل يمنح الثقة لفرست صوفي محافظاً جديداً

رووداو – أربيل/ انتخب اليوم الخميس، مجلس محافظة أربيل، بأغلبية الأصوات، مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب المحافظ، فرست صوفي محافظاً جديداً لأربيل.

وبعد أن أعلن محافظ أربيل نوزاد هادي استقالته، اجتمع مجلس محافظة أربيل اليوم لانتخاب محافظ جديد.

وحصل المرشح فرست صوفي من أصوات 28 عضواً من المجلس على 27 صوتاً لينتخب بها محافظاً لأربيل، وسيباشر مهامه الأحد المقبل ١٥ أيلول الجاري.

وبموجب القانون، لتعيين محافظ جديد يتعين على 16 عضواً التصويت.

بعد الانتخاب من قبل مجلس المحافظة، يتم إرسال اسم الشخص المنتخب إلى رئاسة إقليم كوردستان، ليعلن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، مباشرته مهامه بشكل رسمي بعدها.

وولد فرست صوفي عام 1978 وحاصل على الدكتوراه في القانون العام.

عمل صوفي أيضاً كعضو في المجلس الاستشاري التشريعي في رئاسة إقليم كوردستان، وعضو في لجنة إعداد وكتابة دستور كوردستان، وعضو في لجنة الإصلاح العليا في إقليم كوردستان.

بالإضافة إلى ذلك، فهو البرلماني الوحيد في كوردستان الذي رفض تلقي بدل سكن والراتب التقاعدي بعد انتهاء الفترة البرلمانية الخاصة به.

وشغل نوزاد هادي المنصب لمدة 15 عاماً والمقرر أن يسند إليه منصب جديد قريباً من قبل رئاسة إقليم كوردستان.