مجلس قيادة الاتحاد الوطني يرفض توقيع اتفاق الجمعة مع الديمقراطي الكوردستاني

رووداو- السليمانية/ انتهى اجتماع مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ومن المقرر أن يصدر بلاغ عن الاجتماع بعد قليل، ويقول قيادي في الاتحاد إن حزبه يرفض التوقيع على أي اتفاق يخلو من كلمة فصل بشأن كركوك.

وأعلن القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني أن مجلس القيادة رفض اتفاق الأمس، الجمعة 15 شباط 2019، بين الوفدين المفاوضين للاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وأن حزبه يريد من الديمقراطي الكوردستاني تعهداً مكتوباً وليس وعوداً شفاهية.

وأضاف: “يجب العمل على مواضيع جلسة برلمان كوردستان وكركوك وبغداد معاً، وليس اتخاذ الاستعدادات لواحد منها فقط”.

من جانبها قالت القيادية في الاتحاد الوطني الكوردستاني، آلا الطالباني، لشبكة رووداو الإعلامية، إن “للاتحاد حزمة وقعها في الخامس من شباط الحالي، فإذا وافق عليها الحزب الديمقراطي الكوردستاني كما هي، وهي تربط بين كركوك وجلسة برلمان كوردستان، فسنشارك في الجلسة البرلمانية، ونحن ننتظر جواب الديمقراطي الكوردستاني، لأن الأخير لم يحسم في اجتماع الأمس، الجمعة، مسألة محافظ كركوك، ونحن نؤكد أننا لن نوقع اتفاقاً بدون الاتفاق بخصوص كركوك”.

وتفيد معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية بأن اجتماع مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم، استبدل المتحدث باسم الاتحاد، سعدي بيرة، بـ(لطيف شيخ عمر).