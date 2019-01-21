مجلس الوزراء العراقي يخصص درجات وظيفية لأبناء الاقليات

المفوضية العليا لحقوق الإنسان تعلن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص درجات وظيفية لأبناء الاقليات

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، موافقة مجلس الوزراء على طلب المفوضية بتخصيص درجات وظيفية للمتضررين من أبناء الأقليات ضمن موازنة عام 2019.

وذكرت المفوضية، في بيان لها أن “مجلس الوزراء وافق على طلب المفوضية بتخصيص درجات وظيفية للمتضررين من ابناء الاقليات، وأوعز المجلس لوزاراة المالية بتضمين تلك الدرجات في موازنة 2019”.

مبينةً أنها “أرسلت في وقت سابق مناشدة لمجلس الوزراء توضح فيه تعرض ابناء الاقليات الى ابشع الجرائم على يد عصابات داعش الارهابية والتي ترقى الى مستوى الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية والتي دفعت الكثير منهم الى التفكير بالهجرة وترك الوطن، الامر الذي يعني افراغ البلد من ابنائه الاصلاء ومن تنوعه الديني والاثني ورغم الظروف القاسية التي مروا بها اصّر الكثير منهم على اكمال مشوار دراسته والحصول على الشهادة أملا منهم في الحصول على فرصة عمل مناسبة ضمن دوائر الدولة”.

وأردف البيان، بأنه “يأتي موقف المفوضية العليا لحقوق الانسان، إيماناً منها بالحفاظ على حقوق كافة العراقيين ومنهم الأقليات وضرورة المطالبة بها لجبر الضرر الكبير الذي طالهم ورفع الحيف عنهم، وكذلك للحفاظ على نسيج المجتمع العراقي وعدم تفككه”.