مجلس المثنى: لهذه الأسباب ذهبنا للقاء الرئيس بارزاني

أعلن مجلس محافظة المثنى، اليوم السبت، عن الأسباب التي دفعت لتوجه وفد يمثل الحكومة المحلية ومجلس المحافظة للقاء الزعيم الكوردي، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، فيما أكد بأن المجلس يتطلع للتعاون مع الجانب الكوردي لتطوير المحافظة ودعمها من خلال النواب والمسؤلين الكورد في العاصمة بغداد.

وقال عضو المجلس عمار آل غريب لـ (باسنيوز)، إن «هناك عدة أسباب دفعت لتوجه وفد يمثل الحكومة المحلية ومجلس المحافظة للقاء رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، على رأسها بحث سبل التعاون مع الإقليم وإيجاد قنوات تواصل بين الجانبين وتعزيز العلاقات الأخوية»، وأضاف أن الرئيس بارزاني «استقبلنا بحفاوة كبيرة وقد أبدى حرصه على التعاون من أجل أن تأخذ محافظة المثنى وجميع محافظات الجنوب حقوقها وبدء عمليات التطوير والإعمار فيها بأسرع وقت».

وأشار آل غريب، إلى أن «المجلس يتطلع للتعاون مع الجانب الكوردي لتطوير المحافظة ودعمها من خلال النواب والمسؤلين الكورد في العاصمة بغداد»، مضيفاً بأن «المسؤلين في محافظة المثنى يسعون لاستحصال الدعم من جميع الجهات وفي مقدمة تلك الجهات إقليم كوردستان لما يمثله من ثقل كبير في المعادلة السياسية في العراق».

وكان الرئيس بارزاني قد استقبل في أربيل عاصمة إقليم كردستان، يوم الثلاثاء الماضي، محافظ المثنى أحمد منفي، ووفداً ضم عدداً من أعضاء مجلس محافظة المثنى.