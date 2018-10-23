مجلس أمن إقليم كوردستان يكشف إحصاءات عن داعش

مشيراً إلى تزايد الخروقات الأمنية بشكل ملحوظ …

كشف مجلس أمن إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن تصاعد وتيرة الخروقات الأمنية في كركوك والموصل ومناطق أخرى خلال شهر أيلول / سبتمبر الماضي، وتزايد هجمات تنظيم داعش على عدة قرى في نفس الوقت أحياناً، مستهدفاً منازل العناصر الأمنية وميليشيات الحشد الشعبي ومحطات الطاقة الكهربائية بالعبوات الناسفة.

وقال مجلس أمن الإقليم عبر صفحته الرسمية في ‹تويتر›، إن «الشهر الماضي شهد 22 هجوماً على الأقل من قبل داعش ومجموعات مسلحة مجهولة، كما استهدف 25 تفجير بعبوات ناسفة القوات العراقية والمواطنين المدنيين، إلى جانب 5 هجمات بقنابل يدوية، كما زادت حالات تسلل عناصر داعش، وسجلت العديد من حالات الاعتقال».

وأردف «كما سجلت العديد من الهجمات في خانقين والحويجة والقيارة والدبس وعلى مقربة من جبال حمرين. وفي 25 أيلول المنصرم، هاجم داعش كتيبة في المطيبيجة ما أسفرعن مقتل جندي من امرلي وجرح 4 آخرين، وفي 16 أيلول قتل داعش عنصران من الشرطة الاتحادية وجرح آخران في الرشاد».

وتابع «في 11 أيلول، هاجم داعش قرية قريبة من قضاء الحويجة وقتل عنصرين من الحشد الشعبي وجرح إمرأة. وفي 30 أيلول قتل داعش ضابطين من الشرطة الاتحادية».

وكما في شهر آب / أغسطس، استهدفت هجمات التنظيم أبراج الكهرباء. ففي 14 أيلول، تم تفجير برج بين قريتي خزاعي – المحمودية في الحويجة. وفي 19 أيلول، استهدفت عبوة ناسفة الأبراج 192-193 قرب قرية المهدية في ناحية الرشاد. وفي 30 أيلول دمر داعش برج كهرباء بين قريتي سيحا وأم جسر في الحويجة.

وأشار المجلس إلى أن داعش «هاجم في 12 أيلول مركزاً طبياً في قرية دارا التابعة لقضاء داقوق وخطف شخصين. أحد المختطفين والذي كان سائق سيارة إسعاف تم تحريره بعد دفع فدية. وفي 17 أيلول نصب داعش سيطرة قرب قرية علي سلطان التابعة لناحية الرشاد، وقام باختطاف مواطن».

وذكر المجلس أن هجمات داعش على منازل منتسبي الجيش العراقي مستمرة، مشيراً إلى أنه في 13 أيلول فجّر التنظيم منزل ضابط في الجيش العراقي بقرية بريعة التابعة لكركوك، وفي 15 من الشهر ذاته وبهجوم مماثل قام بتفجير منزل عقيد بقرية غريب التابعة لناحية العباسي.

لافتاً أنه في الوقت ذاته، استمرت هجمات التنظيم عن طريق العبوات الناسفة، حيث انفجرت في 18 أيلول قنبلة في حافلة تابعة للفرقة السادسة في الجيش العراقي، قرب ناحية الرياض التابعة لكركوك، ما أسفر عن مقتل السائق وإصابة 11 شخصاً على الأقل. وفي 23 أيلول قتل داعش ضابطاً رفيعاً في الشرطة الاتحادية.

وأكد مجلس أمن إقليم كوردستان، أن الطيران الحربي العراقي وطيران التحالف استهدفا خلال الشهر الماضي العديد من مواقع داعش. ففي جبال مخمور قتلت الغارات الجوية عنصراً من داعش من أهالي المنطقة، وفي 24 أيلول استهدف الطيران مواقع التنظيم في قرية كريم داوودي التابعة لخانقين، ما أسفر عن مقتل 6 عناصر من داعش.

كما لفت المجلس إلى أن طيران التحالف شن خلال الشهر الماضي 15 هجوماً جوياً قرب مخمور وخورماتو والموصل. وفي 22 أيلول استهدف طيران التحالف نفقاً للتنظيم قرب الحويجة، ما أسفر عن مقتل 3 دواعش على الأقل.