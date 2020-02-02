متحدث حكومة كوردستان: متنفذون في السليمانية وگرميان وراء أزمة الغاز

أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، أن متنفذين في السليمانية وإدارة گرميان يقفون وراء أزمة الغاز المنزلي في أربيل ودهوك.

وقال جوتيار عادل في بيان اليوم، طالعته (باسنيوز): «منذ بدء عملها، تعهدت الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، وكاستجابة منها لمطالب المواطنين المشروعة بالإصلاح والشفافية في العمل الحكومي، أن تكون كافة عقود الحكومة مع الشركات ضمن إطار القانون ووفق مبدأ المناقصات».

وأردف «موضوع نقل الغاز إلى محافظات الإقليم كان حكراً لشركة (دانا غاز)، وأخضع مؤخراً للمناقصة لتفوز به إحدى الشركات»، موضحاً أنه «كان من المقرر أن تباشر الشركة الفائزة عملها مطلع العام الحالي، لكن أشخاصاً متنفذين في حدود منطقة گرميان والسليمانية منعوها واستخدموا ذلك كورقة ضغط في منع إيصال ما يلزم من مادة النفط السائل إلى أربيل ودهوك، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز في المحافظتين».

وأضاف المتحدث باسم حكومة الإقليم، أن «الأشخاص المومأ إليهم وخلال اليومين الماضيين، وعبر قوة مسلحة، مارسوا العنف تجاه الشركة مما أدى إلى تأزيم الوضع».

واختتم عادل قائلاً: «وفضلاً عن إحاطة المواطنين بهذه المشكلة، فإننا نطمئنهم بأن حكومة إقليم كوردستان لن تتراجع عن خطوات الإصلاح، وستسلك السبل القانونية كافة لإخضاع المحتكرين والمافيات للقانون».