مستنكراً تصريحات الصدر .. متحدث العشائر العربية: قوات البيشمركة رفعت رأسك .. كلنا مدينون لها

استنكر الشيخ مزاحم الحويت، المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، تصريحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المسيئة لقوات البيشمركة، مؤكداً أن جميع العراقيين مدينون لهذه القوات وتضحياتها.

وقال الشيخ الحويت في بيان اليوم الخميس، أرسلت نسخة منه لـ (باسنيوز): «إننا في العشائر العربية نستنكر بشدة تصريحات السيد مقتدى الصدر التي تهجّم فيها على قوات البيشمركة ووصفها بالميليشيات، ونذكّره ببطولات هذه القوات وتضحياتها في الحرب ضد إرهاب داعش والنظام الديكتاتوري البائد الذي ارتكب أبشع الجرائم بحق الكورد والشعب العراقي أجمع».

أضاف متحدث العشائر العربية «على السيد الصدر ألا ينسى أن قوات البيشمركة جزء من المنظومة العسكرية الدفاعية العراقية، ولها مواقف تاريخية مشرفة، وإننا لن ننسى أبداً تضحيات وبطولات البيشمركة التي أنقذت الملايين من العراقيين وصانت أرواحهم وشرفهم وممتلكاتهم ومناطقهم من جرائم داعش والمليشيات الإيرانية والعصابات المنفلتة».

وتابع الشيخ الحويت، قائلاً: «لولا البيشمركة لما تحررت الموصل من تنظيم داعش الإرهابي، ونحن كعشائر عربية، كباقي الشعب العراقي، مدينون لقوات البيشمركة والزعيم مسعود بارزاني الذي فتح أبواب كوردستان وحافظ على أرواح الأبرياء».

واختتم المتحدث باسم العشائر العربية في ‹المتنازع عليها› بيانه، بالقول: «إننا لن نسمح إطلاقاً بأية إساءة لقوات البيشمركة أو مؤسسات وأجهزة إقليم كوردستان، وكان الأجدر بسماحة السيد الصدر أن يشعر بالعرفان تجاه قوات البيشمركة ودورها في تحقيق النصر على تنظيم داعش، فهي رفعت رأسك أمام الدول العربية والأجنبية، وعليك أن تشكرها وتستذكر فضلها، بدل التهجم عليها».