متحدث التحالف من اربيل : للبيشمركة دور كبير في محاربة داعش .. سنواصل دعمها

خطر داعش ما زال قائماً رغم مقتل البغدادي

أكد التحالف الدولي لمكافحة داعش ، اليوم الثلاثاء ، أن زعيم التنظيم الإرهابي، انتهى لكن مهمة القوات الأميركية، مستمرة لهزيمة خلايا التنظيم النائمة .

وقال مايلز كاغينز، المتحدث باسم التحالف الدولي، في مؤتمر صحفي عقده في أربيل عاصمة اقليم كوردستان ، إن خطر داعش ما زال قائماً رغم مقتل البغدادي.

وأضاف أن “داعش لم ينته ومتواجد ببعض المناطق في العراق وسوريا”.

كما تطرق إلى دور قوات البيشمركة ومجلس امن اقليم كوردستان(أعلى جهة امنية في الاقليم) بمكافحة داعش ، مؤكداً أن دورهما كبير في هذا الصدد. كما اشار الى ان البيشمركة قدمت نحو الفي شهيد و11 ألف جريج في الحرب ضد داعش ” كانوا(مقاتلي البيشمركة) شجعاناً وقاتلوا ببسالة”.

ورداً على سؤال حول هروب دواعش من سوريا نحو العراق ، أوضح أنه منذ بداية العمليات العسكرية في الشمال السوري لم يلاحظ فرار العديد من الدواعش باتجاه العراق. وأضاف أن القوات الأميركية تتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية في مسألة احتمال فرار الدواعش.

إلى ذلك، أعلن بقاء قواته في العراق بناء على طلب من الحكومة في بغداد. وقال كاغينز “بناءً على طلب من الحكومة العراقية، ستبقى قواتنا بالمناطق العراقية، وتقييمنا يؤشر إلى استمرار خطر داعش”.

كما أكد أن التحالف الدولي سيواصل دعم وتدريب قوات البيشمركة والقوات العراقية.