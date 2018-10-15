ما الذي ادخل الحصان في سيارة “الاوبل” في دهوك؟

شفق نيوز/ تسبب حادث مروري في احدى قرى في محافظة دهوك، الليلة الماضية في دخول حصان الى سيارة صالون وتسبب الحادث بجرح احد الاشخاص.

وقال مسؤول اعلام مديرية المرور في محافظة دهوك المقدم ازاد طه، في تصريح صحفي ان الحادث وقع الليلة الماضية على الطريق العام قرب قرية ورميلي وتسبب بدخول الحصان في السيارة.

واضاف انه عندما مرت سيارة مليئة بالاشخاص ومن نوع “اوبل اوميغا” قرب قرية ورميلي اعترض الطريق حصان مما تسبب بدخوله الى السيارة واصابة احد الاشخاص بجروح.

وتابع ان الحصان اصيب بجروح بليغة مثلما اصيبت السيارة باضرار كبيرة واصيب امرأة كانت تستقل السيارة بجروح طفيفة.

وطالب طه السائقين الالتزام بتعليمات المرور لتجنب التعرض للحوادث غير المرغوب فيها