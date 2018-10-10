مالية كوردستان تصدر توضيحا بشأن إعادة الرواتب المستقطعة للموظفين

شفق نيوز/ نفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء ان يكون الكتاب المتداول عبر وسائل الاعلام لإعادة صرف الرواتب المستقطعة للموظفين للسنوات السابقة.

وقالت الوزارة في بيان ان ما احتواه الكتاب الأخير من تعليمات ليس لصرف الرواتب المستقطعة للموظفين، موضحة ان تلك التعليمات تخص تقليل الروتين، وتقليص صلاحيات المديريات التابعة لها.

وكانت وسائل اعلام محلية كوردستانية تداولت كتابا ذكرت فيه ان وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، ان تقوم باعادة تسديد المبالغ المستقطعة من رواتب الموظفين للعام الماضي 2017 خلال العام الحالي.

ووفقا للكتاب المتداول والمذيل بتوقيع الوزير ريباز حملان فان المبلغ المالي الذي لم يتم صرفه من رواتب الموظفين خلال العام الماضي 2017 والذي اضيف على راتب الشهر (12) ولم يسدد للموظفين، فانه سيصرف خلال الاشهر المقبلة من العام الحالي 2018.

واضاف ان هذه الرواتب سيتم صرفها لهم بقوائم منفصلة تزامنا مع توزيع الرواتب الشهرية مع مراعاة عدد من النقاط.

واوضح ان النقطة الاولى تخص المؤسسات المركزية وتصرف مقدار الفروقات في رواتب الموظفين من قبل الصندوق الذي تم حجز الاموال فيها، مضيفا انه فيما يخص المؤسسات غير المركزية فان مقدار الفروقات المحتجزة في ادخار الموظفين تصرف وفقا لوثائق الصرف بشرط ان تكون على ميزانية عام 2017.