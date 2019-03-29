مالية كردستان تعلن جاهزيتها لاطلاق سلف الزواج والقروض

{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان، جاهزيتها لاطلاق سلف الزواج والقروض الصغيرة.

وقال آوات حميد في اعلام وزارة المالية والاقتصاد في تصريح صحفي، انه ليس هناك حتى الان اي تعليمات حكومية بشان استلام سلف الزواج والقروض الصغيرة، مضيفا، انه بعد الغاء ادخار الرواتب وتوزيع الرواتب بشكل طبيعي، كان يجب استلام تلك السف، الا انه يجب صدور تعليمات جديدة بشان ذلك.

واشار حميد الى، انه في وقت تصدر تعليمات جديدة سيتم استلام تلك السلف والقروض بقرار.

يشار الى ان سلف الزواج والقروض الصغيرة تم ايقافها منذ نحو ثلاث سنوات، وكانت تستلم كل سنتين وبمبلغ قليل.