ماكرون يؤكد لنيجيرفان البارزاني على ضرورة مشاركة الأطراف الكوردستانية في تشكيل الحكومة العراقية

رووداو – أربيل/ أكد الرئيس الفرنسي، إيمانوئيل ماكرون، في محادثة هاتفية، اليوم السبت، 20 تشرين الأول 2018، مع رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني على ضرورة مشاركة كافة الأطراف الكوردستانية في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه: “خلال اتصال هاتفي جمع بينهما، ناقش السيد نيجيرفان البارزاني، رئيس وزراء إقليم كوردستان، والسيد إيمانوئيل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا، العملية السياسية في العراق”.

وأضاف البيان: “تحدث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما اليوم، السبت 20 تشرين الأول 2018، آخر مستجدات العملية السياسية في العراق، وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، إذ أكد الرئيس ماكرون على ضرورة مشاركة جميع الأطراف العراقية وخاصة الأطراف الكوردستانية في العملية السياسية وفي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

وأوضح البيان، أن “السيد نيجيرفان البارزاني أشاد باهتمام ودعم فرنسا والرئيس ماكرون الدائمين لإقليم كوردستان والعراق، مؤكداً على أن إقليم كوردستان سيشارك في العملية السياسية وفي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. كما عبر سيادته عن الأمل في استمرار العلاقات الفرنسية مع العراق وإقليم كوردستان في كافة المجالات”.

وأشار بيان حكومة إقليم كوردستان إلى أن “السيد نيجيرفان البارزاني قدم شكره للرئيس ماكرون دوره الكبير، بعد أحداث أكتوبر من العام الماضي، في تهدئة الأوضاع وبدء الحوار بين أربيل وبغداد لحل المشاكل وكسر الحصار الذي كان مفروضاً على إقليم كوردستان”.