ماحقيقة زيارة صالح مسلم ووفد مرافق له الى اربيل .. ممثل PYD في اقليم كوردستان يوضح لـ(باسنيوز)

رغم حديث اكثر من مصدر عن زيارة لوفد من حركة المجتمع الديمقراطي (تف دم) برئاسة عضو اللجنة الدبلوماسية في الحركة والرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم الى اقليم كوردستان وعقدهم لقاءات في اربيل ، نفى ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي في الاقليم نبأ الزيارة ، واصفاً اياه بالـ”شائعات”.

معلومات حصلت عليها (باسنيوز) من عدة مصادر ، افادت بقيام وفد من حركة المجتمع الديمقراطي ” تف دم” (يشكل حزب الاتحاد الديمقراطي واجهتها السياسية) برئاسة صالح مسلم الى اقليم كوردستان وعقده لقاءات في اربيل ، لكن دون الاشارة الى ماهية هذه اللقاءات والاطراف التي شاركت فيها والمواضيع التي تناولتها .

في المقابل ، نفى سليمان عرب ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي في اقليم كوردستان نبأ زيارة اي وفد من غرب كوردستان(كوردستان سوريا) الى اقليم كوردستان ، قائلاً في تصريح لـ(باسنيوز) ان ” صالح مسلم موجود حالياً في مدينة قامشلو ..هذه شائعات وحرب نفسية تستهدف شعبنا في غرب كوردستان” وفق تعبيره .

ورداً على سؤال عن سبب اعتبار زيارة صالح مسلم الى اقليم كوردستان(حرباً نفسية) ، قال عرب ” ان هناك هجوماً على غرب كوردستان وهناك تصريحات للرئيس التركي رجب طيب اردوغان ضدها يطالبهم فيها بتسليم انفسهم الى النظام واخلاء غرب كوردستان .. هذه الشائعات تخدم هذا الهجوم وهذه التهديدات”.