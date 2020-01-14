مؤسسة بارزاني الخيرية ترسل ثاني قوافلها الإغاثية الى “واشوكاني”

أربيل (كوردستان 24)- أوصلت مؤسسة بارزاني الخيرية اليوم الثلاثاء ثاني قوافلها الإغاثية الى مخيم للنازحين في روجافا بشمال شرق سوريا.

ويقطن في مخيم واشوكاني، الذي يقع بين بلدة تل تمر والحسكة، أكثر من ألف أسرة نازحة من المناطق الحدودية بعد فرارهم من الهجوم التركي.

واشتملت المساعدات الإغاثية على أغذية مختلفة ومستلزمات تتعلق بفصل الشتاء من مدافئ، وأسطوانات غاز وبطانيات وغيرها.

وقال المسؤول الإغاثي في المؤسسة إسماعيل عبد العزيز لكوردستان 24 إن هذه القافلة تُعد أول نشاط لمؤسسة بارزاني الخيرية في عام 2020.

وأشار الى أن هذه المساعدات الإغاثية هي الثانية من نوعها الذي ترسلها المؤسسة الى هذا المخيم، والسابعة الى روجافا بشكل عام.