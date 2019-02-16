مؤتمر ميونيخ: مسرور بارزاني يدشن يومه الثاني بلقاءات رفيعة المستوى

اربيل (كوردستان 24)- دشن مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان مسرور بارزاني يومه الثاني في ميونيخ بعقد سلسلة لقاءات رفيعة المستوى.

واجرى المستشار بارزاني اجتماعات مكثفة بعد ساعات على وصوله الى المانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يستمر ثلاثة ايام.

واجتمع بارزاني صباح السبت مع اعضاء يمثلون حزب البديل الالماني بمشاركة اعضاء من لجان الشؤون الخارجية وحقوق الانسان والدفاع والتنمية.

وتمت مناقشة آخر مستجدات الوضع والعلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان والمانيا وكذلك ملف محاربة الارهاب كما افاد مراسل كوردستان 24.

وبعد ذلك اجرى مسرور بارزاني محادثات منفصلة مع مبعوث الامم المتحدة الى سوريا غير بيدرسن.

وبحث المستشار مع المبعوث الاممي التطورات الاخيرة في سوريا وابلغه بقلق اقليم كوردستان فيما يتعلق بمستقبل الشعب الكوردي في سوريا.

كما التقى بارزاني مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الوضع في عموم العراق والمنطقة.

وسيجري المستشار بارزاني لقاءات اخرى مع كبار المسؤولين المشاركين في المؤتمر.