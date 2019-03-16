مؤتمر دولي بالاردن عن فرص الاستثمار في اقليم كوردستان

من المنتظر ان تشهد العاصمة الاردنية عمان يومي 25 و 26 من مارس/ آذار الجاري مؤتمراً استثمارياً برعاية رئيس وزراء اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وحضور مسؤولين من هيئات محلية ودولية وكبار المسؤولين من حكومة اقليم كوردستان، بالاضافة الى رجال الاعمال و المستثمرين وممثلي الشركات العربية والعالمية ومن مختلف انحاء العالم، اضافة الى وجود تمثيل وكالات التمويل الاقليمية والدولية.

المؤتمر الذي تنظمه جمعية الصداقه الاردنية الكوردستانية ، بالتعاون مع حكومة اقليم كوردستان ، ينعقد تحت شعار “استثمر في المستقبل ….. استثمر في كوردستان” ويتخلله معرض للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها على رجال الاعمال المشاركين من كوردستان خاصة والعراق عامة.

رئيسة جمعية الصداقه الاردنية الكوردستانية ميادة الصعوب ، اكدت في تصريح لـ(باسنيوز) على اهداف المؤتمر المتمثلة في ” اطلاع القطاعات العربية والاقليمية والدولية الخاصة والحكومية على الافاق الاقتصادية لحكومة اقليم كوردستان الجديدة ومناخ الاستثمار والفرص الجديدة المتاحة والمشاريع المنجزة في قطاعات النفط والغاز والطاقة والزراعة والمال والاعمال والقطاعين الصحي والامني وقطاعات التجارة والصناعة والتعليم والتربية والسياحة والنقل والمواصلات” .

مشيرة الى ان ” المؤتمرسوف يتيح للمستثمرين التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وكذلك المنجزة في اقليم كوردستان والاطلاع على قوانين الاستثمار في الاقليم والشروط والحوافز المشجعة للأستثمار من داخل وخارج الأقليم”.

​كما لفتت الى ان “المؤتمر سيلقي الضوء على مناخ الاستثمار في ظل التشريعات والاجراءات القانونية والاتجاه الاقتصادي الجديد لحكومة الاقليم الجديدة، كذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات”.

ويربط اقليم كوردستان بالاردن علاقات صداقة قوية ، يصفها الجانبان بالتأريخية تعود لزمن الملك الراحل الحسين بن طلال وقد تعززت اكثر في عهد الملك عبدالله الثاني .

وكان وزير الصناعة والتجارة الاردني طارق محمد الحموري ووفد مرافق له قد زار اقليم كوردستان في الـ 7 من مارس/آذار الجاري ، وقد عبر خلال اجتماعاته بكبار المسؤولين في الاقليم عن رغبة بلاده في تقوية وتعزيز علاقاتها باقليم كوردستان ، خاصة في مجالي التجارة والبنوك ، معبراً عن دعم العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني وحكومة المملكة لإقليم كوردستان.