لمواصلة المباحثات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.. وفد اقليم كوردستان المفاوض يعود الى بغداد

من المقرر ان يعود وفد سياسي رفيع من اقليم كوردستان ، الى بغداد ، اليوم الثلاثاء لمواصلة المباحثات مع رئيس الوزراء المكلف والاطراف السياسية العراقية ، حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وكان الوفد (مكون من ممثلي القوى والاحزب الكوردستانية الرئيسة وممثلي المكونات) قد زار بغداد خلال الايام القليلة الماضية ، قبل أن يعود أول أمس الاحد ، الى اقليم كوردستان ، ويعقد اجتماعاً مع رئاسات الاقليم الثلاث ، أمس الاثنين ، لتقييم نتائج مباحثاته في العاصمة العراقية .

محمد سعدالدين عضو وفد اقليم كوردستان المفاوض ، قال لـ(باسنيوز) أن الوفد سيعود اليوم الثلاثاء الى بغداد ، لافتاً الى تقليص عدد اعضاء الوفد بحيث يشمل ممثلاً عن كل مكون وطرف سياسي .

اجتماع الرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان مع الوفد ، قرر الاستمرار في الحوارات مع بغداد بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ، قبل عقد جلسة البرلمان العراقي المقررة بعد غد الخميس للتصويت على الكابينة الجديدة .

وكان بيان صدر عقب اجتماع الرئاسات الثلاث ووفد اقليم كوردستان المفاوض ، امس ، ـشار الى إنه وبعد نقاش وتقييم لنتائج زيارة الوفد، ومن منطلق الحرص على ايجاد الحلول للوضع الراهن والمشاركة الفاعلة في معالجة المشاكل، توصل المجتمعون إلى ما يلي:

1- نعمل من أجل تشكيل حكومة قادرة على معالجة مشاكل العراق الآنية والعمل الجاد من أجل إعادة الاستقرار للعراق والتهيئة للانتخابات المبكرة وتكون محل ثقة ومصداقية جميع مكونات الشعب العراقي.

2- إن الخطوات التي اتبعها السيد محمد علاوي غير مطمئنة وليست محل ثقة الكثير من أطراف ومكونات الشعب العراقي، لذا نطالب بضرورة إعادة النظر في أدائه ومنهجه، لتحقق الحكومة القادمة جميع حقوق ومتطلبات المكونات العراقية.

3- الإصرار والتأكيد على الحفاظ على الكيان الدستوري لإقليم كوردستان وضمان جميع الحقوق الدستورية للإقليم والمناطق المتنازع عليها. إن مكونات الإقليم ومؤسساته الرسمية هي الجهة الشرعية الوحيدة لتحديد من يمثلهم في الحكومة الاتحادية على أسس الشراكة الوطنية الحقيقية والتوازن والتوافق.

4- يواجه العراق حالياً تحديات داخلية وخارجية كبيرة ويمر بمنعطف تاريخي خطير، لذا يدعو المجتمعون قيادات العراق السياسية إلى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى قرار وطني موحد.

5- ومن أجل تحقيق ذلك يواصل وفد إقليم كوردستان حواراته ومشاوراته مع بقية الأطراف السياسية العراقية.