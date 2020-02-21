لمواجهة كورونا.. وزارة الداخلية بإقليم كوردستان تتخذ جملة إجراءات بشأن حركة المسافرين مع إيران

دعت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، مواطني إقليم كوردستان إلى عدم زيارة إيران حتى إشعار آخر، كما منعت عبور المسافرين من وإلى هذا البلد عبر المنافذ الحدودية مع تحديد استثناءات مشروطة.

وقررت الوزارة إيقاف عبور السياح عبر المنافذ الحدودية بإقليم كوردستان مع إيران كما علَّقت أي نوع من التنقل بين إيران وإقليم كوردستان لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت إدارة منفذ برويزخان الحدودي بين إقليم كوردستان وإيران إنها أُبلِغت بقرار وزارة الداخلية بتعليق تنقل المسافرين بين العراق وإيران اعتباراً من منتصف ليلة 21-2-2020″.

وأضاف البيان أن المواطنين العراقيين الموجودين في إيران الراغبين بالعودة سيسمح لهم ذلك بعد إجراء الفحوصات لهم في المركز الصحي وبعد تأكد خلوهم من الفيروس.

كما قال مدير الجوازات والاقامة في معبر حاج عمران الدولي زرار حسين لرووداو تم غلق المنافذ الحدودية بين إقليم كوردستان وإيران منذ الساعة 12 من منتصف ليلة 21-2-2020 أمام حركة المسافرين وفقاً لقرار وزارة الداخلية بإقليم كوردستان، كما يمنع دخول حملة الجواز الإيراني إلى إقليم كوردستان وبالعكس لا يسمح لأي مواطن في إقليم كوردستان بالعبور إلى إيران.

وأشار إلى إخضاع المواطنين العائدين من إيران إلى الحجر الصحي في أماكن سكناهم، مبيناً أنه يسمح للمواطنين الإيرانيين المقيمين في إقليم كوردستان بالعودة إلى بلادهم بشرط عدم المجيء إلى إقليم كوردستان مرة أخرى، والأمر ذاته ينطبق على من يريدون الذهاب إلى إيران لأغراض العلاج الطبي أو الدراسة أو أي غرض آخر.

وحول استمرار الحركة التجارية، أوضح زرار حسين أن هذا القرار من اختصاص الحكومة أو المديرية العامة للجمارك في إقليم كوردستان.

وأمس الخميس، دعا وزير الصحة في إقليم كوردستان، سامان برزنجي، وزارة الداخلية إلى منع دخول المواطنين الإيرانيين عبر جميع المنافذ الحدودية، بعد تسجيل عدة حالات إصابة بفيروس كورونا في إيران.

وبحسب وثيقة موقعة من وزير الصحة بحكومة إقليم كوردستان ومرسلة لوزارة الداخلية، لفت الوزير سامان برزنجي إلى “كثرة المعابر وتنقل الآلاف بين الإقليم وإيران، وصعوبة تنفيذ الإجراءات الوقائية المتمثلة بالفحوصات الطبية وتدابير أخرى، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في أجزاء العراق الأخرى التي تصعِّب السيطرة على المرض في حال انتشاره”.

وطالب برزنجي “بمنع دخول جميع المواطنين القادمين من إيران إلى إقليم كوردستان في جميع المنافذ الحدودية بشكل مباشر أو غير مباشر حتى إشعار آخر باستثناء الوفود الدبلوماسية بعد إجراء الفحوصات الطبية لها”.

وأكد على استثناء مواطني إقليم كوردستان الموجودين حالياً في إيران من المنع، بشرط الالتزام بالإجراءات الوقائية المتمثلة بالحجر الصحي والمتابعة لمدة 14 يوماً.

كما شدد الوزير على ضرورة منع مواطني إقليم كوردستان والعراق من زيارة إيران حتى إشعار آخر، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التنسيق مع الحكومة العراقية للوقاية من فيروس كوفيد – 19 (كورونا)، بعد التأكد من وجود ست حالات إصابة بالفيروس ووفاة اثنين منهم.

كما دعت خلية الأزمة في وزارة الصحة العراقية أمس، عبر وثيقة تحمل توقيع وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، رئاسة الوزراء إلى منع كافة الوافدين من إيران من دخول الأراضي العراقية من كافة المنافذ وإلى إشعار آخر عدا الوفود الدبلوماسية حيث يخضعون للفحص الطبي باستثناء العراقيين المتواجدين حالياً في إيران على أن يخضعوا لإجراءات الحجر الصحي والمتابعة لمدة 14 يوماً من قبل فرق صحية تشكل بهذا الغرض.

وعلى إثر ذلك، أعلنت وزارة النقل تعليق الرحلات الجوية العراقية من وإلى ايران اعتباراً من أمس الخميس، منعاً لانتشار فيروس كورونا في العراق.

كما أشارت وزارة الداخلية العراقية، إلى تعليق منح السمة السياحية للإيرانيين مباشرة، فيما دعت وزارة الصحة إلى منع كافة الوافدين من إيران من دخول الأراضي العراقية، منعاً لانتشار كورونا في البلاد.

تأتي هذه الخطوة، بعدما ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في إيران إلى 4 وفيات، وسط رصد 13 إصابة جديدة في البلاد.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسمياً منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقاً في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اللجنة الصحية الوطنية في الصين إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس حول العالم ارتفع إلى 2247، بينهم 2238 حالة وفاة في الصين، فيما تجاوز عدد الإصابات 76 ألف و700 إصابة.