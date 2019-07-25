لجنة مشتركة بين بغداد واربيل لبحث ملف النفط

لجنة مشتركة بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان لبحث ملف النفط

كشف عضو في لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية أمجد العقابي، يوم الاربعاء ، عن تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان للمباشرة بتنفيذ اتفاق تسليم 250 ألف برميل من النفط الخام من كوردستان يومياً إلى بغداد والذي تم مناقشته ودعم تنفيذه خلال زيارة رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني الأخيرة الى بغداد .

وقال العقابي في تصريح صحفي، إن ” الإيرادات النفطية للشهور السابقة سيجري تسليمها للحكومة الاتحادية بأثر رجعي”، مبينا أن “الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة من وزارتي النفط في كلٍّ من حكومَتي المركز والإقليم للمباشرة بتسليم 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً في الإقليم لشركة تسويق النفط (سومو) ، علماً بأن الإقليم ينتج ما بين 480 و500 ألف برميل يومياً” وفق العقابي .

مضيفاً ، أن ” الإقليم أكد أن عدم تسليمه تلك الإيرادات منذ بداية العام ولغاية الآن سببه تأخير تشكيل الحكومة هناك”، لافتا إلى أن “تعقيدات ملف النفط مع الإقليم، وحتى المتخصصين في هذا المجال يشعرون أحياناً بالحيرة لما يجري حوله “.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد جدد الاثنين ، التزام حكومته بقانون الموازنة المالية الاتحادية الذي يوجب على إقليم كوردستان “تسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً للدولة العراقية” .

وشدّد عبد المهدي، خلال مقابلة تلفزيوينة، على أنه في “حال لم يسلم الإقليم حصته فسيتم اقتطاع مبلغها من الموازنة، وهذا ما نقوم به بالضبط”. وأشار إلى أن “رواتب موظفي الإقليم تدفع في إطار الموازنة وبشكل مشروع، وهذا يفرح سكان كوردستان ويربط أبناء الوطن الواحد بوطنهم الواحد”.