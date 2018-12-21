لأول مرة.. البيشمركة ضمن حرس الشرف في بغداد

لأول مرة.. البيشمركة ضمن حرس الشرف اثناء استقبال موريسون ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- ظهر أفراد من البيشمركة ضمن طاقم حرس الشرف العراقي خلال مراسيم استقبال رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون في بغداد.

وتمثل هذه الخطوة، التي اقدم عليها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، سابقة لم تحدث من قبل في البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

وتعد البيشمركة، وفق الدستور، جزءاً من المنظومة الدفاعية للعراق غير انها كثيراً ما كانت تشكو اهمالاً وتهميشاً من جانب بغداد.

وسبق أن قال المسؤولون في اقليم كوردستان إن عبد المهدي يختلف كثيراً عمن سبقوه في رئاسة الوزراء، وأعربوا عن دعمهم له.

ويقول المسؤولون العسكريون الكورد إن القوات العراقية ما كانت تحقق النصر على داعش لولا الدعم البري غير المسبوق من جانب البيشمركة.