نوفمبر 20, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

كوشنير: يجب ابراز كوردستان كانموذج للسلام والامن بشرق اوسط غارق بالخلاف والحروب

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فى :أخبار عــامة
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كوشنير: يجب ابراز كوردستان كانموذج للسلام والامن بشرق اوسط غارق بالخلاف والحروب

 اكد وزير الخارجية الفرنسي السابق برنار كوشنير ضرورة ابراز اقليم كوردستان كانموذج للسلام في المنطقة.
حديث كوشنير جاء خلال كلمة له اليوم الثلاثاء ١٩/١١/٢٠١٩ خلال أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط) في الجامعة الأمريكية بمحافظة دهوك.
وقال كوشنير، “اتواجد اليوم في دهوك وسط شرق اوسط غارق بالخلاف والحرب يبرز كوردستان كانموذج للسلام والامن”.
وقال ايضا ان عقد المنتدى هو خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، داعيا الى ضوررة إبراز كوردستان كانموذج في المنطقة.
واضاف، “زرت دهوك في السبعينيات وكانت اشبه بقرية، اما اليوم تزهر بالتطور وكذلك بقية مدن كوردستان، فالتطور المستمر امر رائع لكوردستان وشعبها”.

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