كورك تيليكوم: قرارات هيئة الاتصالات العراقية «تعسفية»

’’الهيئة تعاقب المواطنين’’ …

وصفت شركة ‹كورك تيليكوم› للهاتف المحمول، اليوم الأحد، قرارات هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بقطع الاتصالات بينها وبين الشبكات الأخرى بـ «المجحفة»، وأكدت أنها لا تصب في مصلحة المواطنين.

وقالت الشركة في بيان طالعته (باسنيوز): «نأسف بأن تعلم مشتركينا بأن هيئة الإعلام والاتصالات قد أصدرت أمراً إدارياً بقطع الترابط البيني بين شركة كورك وبقية الشركات وذلك على خلفية الخلاف القائم حول توقيع العقد الخاص بخدمة الاحتفاظ».

وذكر البيان، أن الهيئة لم تمنح شركة كورك الوقت المناسب للدراسة والرد على قرار التوقيع، مبينة أنه تم اتخاذ القرار بقطع الترابط البيني لاجل الضغط على شركة كورك لتوقيع العقد.

وأردف البيان، بالقول: «كان من المفترض على الهيئة أن تنتظر الرد الرسمي من قبل شركة كورك بعد إعطائها مهلة مناسبة للرد بهذا الخصوص».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الاتصالات والنقل في حكومة إقليم كوردستان، انقطاع الاتصالات بين شبكة ‹كورك تيليكوم› وكل من شبكتي ‹آسيا سيل› و ‹عراقنا›، وأنه تم إبلاغ كوردستان بكتاب رسمي بالصدد.

أوميد محمد صالح، المتحدث باسم وزارة الاتصالات والنقل في حكومة إقليم كوردستان أفاد لـ (باسنيوز) بالصدد، قائلاً: «صد قرار من هيئة الاصالات والإعلام العراقية لشبكات المحمول الثلاث (كورك تيليكوم وآسيا سيل وعراقنا) بوقف الاتصالات فيما بينها، اعتباراً من اليوم ولمدة خمسة أيام بسبب مخالفتها بنود عقد الترخيص».

وأوضح أن هذا القرار سيخلق مصاعب للمواطنين، خاصة أولئك الذين يكونون مضطرين لإجراء اتصالات هاتفية مع شركات محمول أخرى.

كورك تيليكوم أكدت في بيانها، بأن أي خلاف في وجهات النظر بين الهيئة والشركات يجب أن يكون بعيداً كل البعد عن إقحام المشتركين بهذا الخلاف و معاقبتهم.

وقال البيان، إن «قرار هيئة الإعلام والاتصالات مجحف وغيرعادل ولا يصب في مصلحة المواطن العراقي بل إن الهيئة ارتأت أن تعاقب المواطنين وتحرمهم من الخدمة مما يضر بمصالحهم بدل من أن تفكر في حلول مجدية وبديلة والجلوس الى طاولة النقاش والتشاور، ضاربة بعرض الحائط مصلحة المواطن العراقي والإساءة إلى سمعة شركتنا والنيل منها».

وأشار البيان إلى أنها «ليست المرة الأولى التي تجد شركة كورك نفسها مستهدفة وفي موقع مواجهة قرارات تعسفية ومجحفة بحقها مع العلم بأنها تتوقع أن نلقى كل الدعم من الهيئة كوننا الشركة الوطنية العراقية الوحيدة وكون الهيئة الشريك الاستراتيجي في قطاع الاتصالات».

وأعرب البيان عن أسف الشركة الشديد لما آلت إليه الأمور وتعتذر من مشتركيها لهذا القطع غير المبرر، متعهدة بأنها تعمل على حل هذه المشكلة حالياً في أسرع وقت ممكن وهي من أولى اهتماماتها.

وأبدت الشركة أملها في أن تتراجع هيئة الاعلام والاتصالات عن قرارها وتأمر بإعادة الترابط البيني لأجل حماية مصلحة المواطن العراقي.