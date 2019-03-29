كورك تيليكوم توضح سبب العقوبات التي فرضتها عليها بغداد

’’رفضنا التوقيع على عمل غير قانوني’’ …

أوضح ممثل شركة ‹كورك تيليكوم› عبر (باسنيوز)، سبب العقوبات التي فرضتها هيئة الإعلام والاتصالات العراقية عليها، مؤكداً أن الشركة رفضت التوقيع على عمل غير قانوني أقدمت عليه هيئة الاتصالات العراقية.

وقال توفيق شيخاني لـ (باسنيوز): «منحت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية الترخيص لشركات المحمول الثلاث (كورك – آسيا – زين) لمدة 15 عاماً بشكل حصري، والآن هي بصدد منح الترخيص لشركة رابعة» مؤكداً أنه «من الناحية القانونية لا يحق لهيئة الاتصالات العراقية فعل ذلك، لأنه لا زال هناك 3 أعوام على انتهاء ترخيص الحصرية للشركات الثلاث».

وأشار إلى أن «الهدف من ترخيص هيئة الاتصالات العراقية لشركة رابعة هو تقليص عدد مشتركينا».

وبيّن ممثل شركة ‹كورك تيتلكوم›، أن «شركتي آسيا وزين وقعتا على الاتفاق الجديد مع هيئة الاتصالات العراقية، إلاّ أننا رفضنا التوقيع، لذلك وكعقوبة لنا تم قطع الاتصالات البينية لشركتنا مع شركات المحمول الأخرى».

ولفت شيخاني، إلى أن اتفاقية الترخيص الموقعة بين الشركة وهيئة الاتصالات العراقية لا يرد فيها أي عقوبة أو شرط جزائي يتضمن قطع الاتصالات البينية مع الشركات الأخرى، وقال: «أعطتنا الهيئة أيام 20 – 21 – 22 من آذار كمهلة، لكن هذه الأيام كانت عطلة في إقليم كوردستان، ويوم 23 آذار كان عطلة في العراق، لذلك وفي الساعة 12 ليلاً من ذات اليوم تم قطع الاتصالات البينية، ولا ندري استناداً على أي قانون تم ذلك».

وأضاف «لقد وجهنا كتاباً رسمياً لهيئة الاتصالات وننتظر الرد عليه، حول إن كان عقوبة الأيام الخمسة هذه قد انتهت أم سيتم تمديدها».

وذكر شيخاني أن شركات المحمول تعد مصادر مهمة لميزانية العراق، لأن 18 % من دخلها و20 % من مبيعات الخطوط تذهب إلى الدولة، معتبراً أن إجراءات هيئة الاتصالات الأخيرة تضر باقتصاد العراق.