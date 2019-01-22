كوردي تسعيني يتسلق المرتفعات ويشرب 5 أكواب حليب يومياً

رووداو – أربيل/ رغم بلوغه سنَّ الـ91 عاماً، إلا أن المعمر الكوردي “زاهر عزيزي”، ما يزال يؤدي تمارينه الرياضية التي يواظب عليها يومياً منذ نحو 7 عقود.

ويقول “عزيزي”، وهو من أهالي مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، إن ممارسة الرياضة والتغذية الصحية، هما أبرز أسرار إطالة عمر الإنسان والوقاية من الأمراض.

ويضيف في تصريح صحفي: “منذ نحو 70 عاماً وأنا أمارس الرياضة لمدة ساعتين يومياً، كما أولي أهمية كبيرة لما أتناوله من وجبات”.

وعن تفاصيل نشاطه اليومي، يوضح عزيزي أنه يبدأ بعدد من تمارين الإحماء، ثم يخرج للسير لعدة كيلومترات، وأحياناً يتجه لصعود بعض التلال والمنحدرات.

وأردف قائلاً: “أمارس تماريني اليومية صيفاً وشتاءً، وألبي كل احتياجاتي الشخصية بنفسي، كما أحرص على السير لمسافات قصيرة لمدة 20 دقيقة قبل النوم”.

وحول طبيعة الوجبات التي يتناولها، أشار إلى أنه يحرص على تناول أطعمة طبيعية غير مهرمنة، إلى جانب شرب 5 أكواب من الحليب البقري كل صباح.

وتابع: “أحب تناول العسل، الجوز، واللوز في وجبة الفطور، كما أحرص على تناول اللحوم في وجبة الغداء”.

ولفت عزيزي إلى أنه لا يعاني من أي أمراض، وأنه يواصل عمله بمهنة الحلاقة التي ورثها عن أبيه منذ عام 1957.