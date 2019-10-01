أكتوبر 02, 2019

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

كوردستان يسجل انخفاضا بمعدل المصابين بسرطان الثدي

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
36 مشاهدة

لزيادة وعي النساء..

كوردستان يسجل انخفاضا بمعدل المصابين بسرطان الثدي

شفق نيوز/ سجل اقليم كوردستان انخفاضا باعداد المصابين بسرطان الثدي.
وقالت مديرة مركز تحديد امراض سرطان الثدي سوزان هوشيار، في حديث للصحفيين، ان كوردستان سجل اصابة ثلاثين شخصاً في عام 2017 ليرتفع العدد الى 40 في 2018.
واضافت انه منذ بداية العام الحالي الى نهاية الشهر المنصرم ايلول تم تسجيل 16 حالة اصابة فقط، مرجعة ذلك الى واضافت ارتفاع معدل التوعية لدى النساء في اقليم كوردستان.
وتابع انه سيتم اطلاق حملة توعوية في المدن والقرى ومخيمات النازحين في اقليم كوردستان.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.