مركز التنسيق المشترك للأزمات في إقليم كوردستان: لم تصلنا اي تعليمات حول إغلاق مخيمات النازحين

رووداو – أربيل/ أكد مدير مركز التنسيق المشترك للأزمات في إقليم كوردستان، هوشنك محمد، اليوم الجمعة، على انه لم تصل الى حكومة إقليم كوردستان أي تعليمات من بغداد حول إغلاق مخيمات النازحين بالإقليم.

وقال محمد، خلال استضافته في نشرة اخبار الظهيرة التي تبث من على قناة رووداو، “الوضع الحالي معقد تماماً، فقد كان هناك توجه لعودة النازحين الى مناطقهم بعد اعلان الانتصار الكامل على تنظيم داعش وقد وصل نسبة الراغبين بالعودة الى حوالي 80%، ولكن بسبب الوضع الامني المتردي، وعدم وجود الخدمات، وانتشار مئات الميليشيات المسلحة، لا تزال هناك اعداد كبيرة من النازحين لا تريد العودة الى مناطقها”.

واشار محمد، بأنه “يجب ان يكون هناك اتفاق سياسي قبل التفكير بكيفية تقديم الخدمات في هذه المناطق، وخصوصاً المناطق التي تقع ضمن المادة 140، لكي يكون هناك استقرار كامل يؤدي في النهاية الى تقديم الخدمات اللازمة وإلى عودة هذه العوائل النازحة الى مناطقها”.

مبيناً، “لم تصلنا اي تعليمات لحد الآن حول إغلاق مخيمات النازحين قبل بداية العام الجديد، وعودة جميع النازحين الى مناطقهم، فسياسة إقليم كوردستان واضحة مع الجميع في هذه المسائل، فهناك دعم كبير من قبلنا لعودة جميع النازحين الى مناطقهم ولكن بدون ممارسة اي ضغط عليهم، وقد تحدثنا مع بغداد حول هذا الموضوع بالذات حيث اشاروا بأنه لا يوجد قرار من هذا النوع”.

مردفاً، “نستطيع ان نقسم النازحين المتواجدين في إقليم كوردستان الى عدة مجاميع، وهناك مجموعة منهم لا يملكون أي شيء ولذلك من الاستحالة ان يستطيعوا العودة الى منازلهم، فهم بحاجة الى دعم مالي ومعنوي”.

وأضاف، “ان حكومة إقليم كوردستان تقدم تخصيصات تخمينية للنازحين خلال كل شهر وهناك تعاون كبير مع الامم المتحدة ، ولكننا بحاجة الى حوالي 150 مليون دولار لتقديم الخدمات المختلفة كالماء والكهرباء والأمن والتربية وغيرها للنازحين المتواجدين بالإقليم”.

موضحاً، “هناك مليون و179 الف نازح، و250 الف لاجىء سوري حالياً في إقليم كوردستان”.

وحول ما تقدمه الحكومة العراقية من مساعدات للنازحين في الإقليم، قال ” للأسف ان الحكومة العراقية لم تقدم الينا الدعم والمساعدات الكافية خلال هذا العام، مع اننا قدمنا اليهم طلباتنا التي تخص النازحين، وقد تمت الموافقة عليها من قبلهم، إلا انهم لم ينفذوها، فمثلا ارسلنا اليهم كشفاً لتخصيص ميزانية للمخيمات التي تأوي هؤلاء النازحين ووافقوا عليه لكن لم ينفذ لحد الآن، حتى انهم قرروا تقديم مليون دينار لكل إزيدي يتم تحريره من داعش، وطالبنا نحن بتقديم 2 مليون اليهم بسبب الظروف الصعبة التي يمرون بها، ووافقوا ايضا على ذلك لكن القرار لم ينفذ لحد الآن”.

وتابع، “بغداد متعاونة مع إقليم كوردستان في ملف النازحين، لكن حينما يتعلق الامر بالتنفيذ تواجهنا عراقيل كبيرة، ولا نعرف مصدر هذه العراقيل، فتبقى القرارات بدون تنفيذ”.