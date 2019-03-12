كوردستان تمنع صيد الأسماك لثلاثة اشهر

اعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن حظر صيد الاسماك اعتبارا من منتصف اذار الجاري لغاية منتصف حزيران المقبل، مطالبة المواطنين كافة الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

وقال مدير قسم شرطة الغابات والبيئة في قضاء بنجوين بمحافظة السليمانية، اسماعيل ابراهيم، ان وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة الاقليم ابلغتها ان صيد السمك من منتصف اذار لغاية منتصف حزيران المقبل ممنوع في جميع مناطق اقليم كوردستان.

واضاف ان سبب هذا القرار وتقديم موعده في هذا العام، الذي شهد امطارا غزيرة وازدادت كميات المياه في الانهار والبحيرات والطقس حسن بصورة عامة، لكون الاسماك في مرحلة التكاثر ويجب حماية هذه الثروة الوطنية.

ودعا المواطنين الالتزام بالتعليمات وعدم صيد الاسماك بالسنارة والشبك والمتفجرات والمولدات الكهربائية بجميع اشكالها، محذرا من ان المخالفين سيواجهون القانون وان الشرطة لا تريد الضرر بالمواطنين وفرض العقوبات القانونية عليهم.

واوضح انه سيتم توعية المواطنين عن طريق منابر الجوامع ومجالس القرى والمفارز الجوالة التابعة للشرطة، مبينا ان الصيد ممنوع خلال تلك الفترة، وعلى المواطنين عدم اللجوء الى الطرق غير القانونية.