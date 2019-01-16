يناير 16, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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كوردستان تلوح بإغلاق عشرات الأقنية التلفزيونية

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فى :أخبار عــامة
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عشرات القنوات التلفزيونية مهددة بالإغلاق في كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- هددت وزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، بإغلاق عشرات القنوات التلفزيونية لعدم دفع مابذمتها من رسوم حقوق البث للوزارة.

وقال المدير العام للإعلام في الوزارة محمد كوردي في بيان ان “20 قناة تلفزيونية في العاصمة اربيل، وبحدود 32 قناة أخرى في السليمانية ودهوك لم تدفع الى الان ما بذمتها من حقوق البث للوزارة”.

وحذر كوردي من إغلاق هذه القنوات في حال عدم تسديدها رسوم حقوق البث في موعد اقصاه نهاية الشهر الجاري.

ونوه كوردي الى أن القنوات المحلية تدفع سنويا خمسة ملايين دينار عراقي والفضائية 10 ملايين دينار.

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