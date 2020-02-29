صحة كوردستان تعلن نتائج فحوصات أجرتها خلال 24 ساعة الماضية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة بإقليم كوردستان السبت عن نتائج الفحوصات التي أجريت على عدد من المواطنين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وقالت إن النتائج كانت سلبية ولم تسجل أي اصابة بالفيروس حتى الآن.

وقال وزير الصحة سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده بمدينة السليمانية إن وزارته تعلن موقفها عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا كل 24 ساعة، مشيرا الى إخضاع 12 مشتبها للفحوصات، وأظهرت نتائج 10 منهم عدم حملهم للفيروس.

وتابع “لا يزال اثنان لم تخرج نتائج فحوصهما”.

وتحدث الوزير للصحفيين على هامش زيارة قام خلالها بتفقد الاجراءات الوقائية المتخذة لدرء مخاطر فيروس كورونا.

وأضاف انه فضلا عن الاجراءات المتخذة في المنافذ الحدودية البرية والجوية فان 16 نقطة تفتيش بين إقليم كوردستان والمحافظات العراقية تقوم بفحص كل من يزور الإقليم الى فحص دقيق.

وقال البرزنجي “لا يزال إقليم كوردستان في طور اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس… لم نسجل أي إصابة لغاية الآن”.