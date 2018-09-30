كوردستان تعلن حظرا للتنقل بين محافظاتها والمحافظات الاخرى في العراق

شفق نيوز/ أعلن قائد شرطة محافظة أربيل اللواء الحقوقي عبد الخالق طلعت يوم السبت عن حظر التنقل بين المحافظات داخل وخارج إقليم كوردستان.

وقال اللواء الحقوقي طلعت في تصريح خاص لشفق نيوز، ان “حركة التنقل ستمنع بين محافظات إقليم كوردستان، وكذلك بين الإقليم والمحافظات العراقية أيضا”.

وأضاف انه “سيتم إيقاف حركة التنقل مساء اليوم”، مشيرا الى انه سيتم رفع الحظر عن حركة التنقل بعد الانتهاء من التصويت العام للانتخابات البرلمانية لإقليم كوردستان في الساعة السادسة من مساء يوم غد الاحد.