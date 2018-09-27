كوردستان تعلن تعطيل الدوام بكافة دوائرها

شفق نيوز/ اعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كوردستان سفين دزيي، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي بجميع الدوائر والمؤسسات بمناسبة اجراء انتخابات برلمان كوردستان.

وقال دزيي في بيان ورد لشفق نيوز “بمناسبة اجراء انتخابات برلمان كوردستان، نتقدم بالتهاني لجميع المواطنين، متمنين نجاح عملية الانتخابات في اجواء مستقرة بعيدة عن المشاكل وضمن اطار تعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الاقليم”.

واضاف ان “حكومة الاقليم قررت تعطيل الدوام الرسمي بجميع الدوائر والمؤسسات يوم الاحد 30 ايلول 2018، الذي يصادف يوم اجراء انتخابات برلمان كوردستان”.