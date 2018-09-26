سبتمبر 26, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

كوردستان تعلن الغاء نظام الادخار الاجباري في رواتب الموظفين

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فى :أخبار عــامة
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كوردستان تعلن الغاء نظام الادخار الاجباري في رواتب الموظفين

شفق نيوز/ اعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كوردستان سفين دزيي، اليوم الثلاثاء، ان موعد الغاء نظام الادخار الاجباري في رواتب الموظفين قد حان، لافتا الى الوضع المالي للحكومة اصبح جيدا.

وقال دزيي على هامش الحملة الدعائية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في دهوك لوسائل الاعلام، انه بعد اجراء الانتخابات ستسعى الحكومة لتوزيع الرواتب بشكل جيد والغاء نظام الادخار الاجباري.

واضاف بانه لاشك ان الخطوة الاولى للحكومة الجديدة ستكون الغاء نظام الادخار الاجباري، لافتا الى ان هناك املا كبيرا في تحقيق هذه الخطوة لان الوضع المالي للحكومة افضل من الاشهر الستة او السنة الماضية.

واكد دزيي ان هذا الكلام وعد من رئيس الحكومة.

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