حكومة كوردستان تعلن الثلاثاء المقبل عطلة رسمية

اربيل (كوردستان 24)- اعلنت حكومة اقليم كردستان، الخميس، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة ميلاد السيد المسيح.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الاقليم سفين دزيي في بيان ” تقرر تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح”.

وهنأ دزيي جميع المسيحيين في الاقليم والعراق والعالم، متمنيا ان “تكون المناسبة دافعا لتأكيد قوة ومتانة الروح الاخوية والوحدة الوطنية”.

وجاء في البيان ان “يوم الثلاثاء 25 كانون اول 2018، سيكون عطلة رسمية في جميع المؤسسات الحكومية في اقليم كردستان بمناسبة ميلاد السيد المسيح”.