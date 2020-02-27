فبراير 27, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

كوردستان تطلق قناة تلفزيونية للتوعية من فيروس كورونا

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فى :أخبار عــامة
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كوردستان تطلق قناة تلفزيونية للتوعية من فيروس كورونا

 أطلقت وزارة الصحة في إقليم كوردستان الخميس قناة تلفزيونية لتوعية المواطنين من مخاطر فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه تم إطلاق قناة محلية خاصة لبث التوجيهات الوقائية وإسداء النصائح والمعلومات الصحية العامة للمواطنين.

وبإمكان المشاهدين استقبال القناة على نظام دي في بي-تي 2 وعلى الترددات التالية:

أربيل CH57 – كورك CH43 سفين CH35 – سيدكان CH34 – جومان CH41 – السليمانية CH29 – رانية CH 26- كلار CH 29 – دهوك CH 39 – كويسنجق CH30 – زاخو CH27 – بازيان وجمجمال CH33 – دوكان CH38 – قلعة دزة CH57 – بنجوين CH33 – سيد صادق Ch 59 – شارزور – حلبجة Ch 57.

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