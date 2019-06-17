كوردستان تضبط شحنة هيروين ضخمة قادمة من إيران

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في اربيل، عن ضبط شحنة ضخمة من المخدرات قادمة من ايران المجاورة لإقليم كوردستان.

وبحسب مديرية مكافحة الارهاب التابعة لمديرية الأمن العامة (الآسايش) في اربيل، فقد تم ضبط شحنة الهيروين قرب بلدة حاجي عمران الحدودية.

وقالت مديرية مكافحة المخدرات في بيان صدر يوم الأحد إن الشحنة، التي يبلغ وزنها اكثر من 48 كيلوغراما، ضُبطت بناء على “معلومات مسبقة”.

وأضاف أن عملية المداهمة، التي قامت بها قوات الأمن، ادت الى نشوب اشتباكات مع تجار المخدرات في المنطقة.

ولم يذكر البيان ما إذا العملية قد اسفرت عن اعتقال متهمين.

وكثيرا ما تعلن القوات الامنية الكوردية عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات لاسيما عند الحدود مع ايران تماما مثلما هو الحال بالنسبة للسلطات الامنية العراقية لاسيما عند المنافذ الجنوبية للبلاد.

في الشهر الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات والممنوعات وصادرت أكثر من 45 كيلوغراما من الهيروين.

ولا توجد إحصاءات رسمية عن عدد المعتقلين بتهمة المخدرات في السجون العراقية، كما لا توجد أي إحصائية حول العدد الإجمالي للمتعاطين.