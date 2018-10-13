كوردستان تصدر توضيحاً بشأن انتشار آلاف “الكتاكيت” بشارع رئيس

شفق نيوز / بعد انتشار عدد كبير من الصيصان او ما يسمى باللهجة العراقية المحلية بالكتاكيت على طريق كلار – السليمانية قرب ناحية “باوه نور” اعلنت قائممقامية قضاء كلار في منطقة كرميان التابعة لاقليم كوردستان يوم الجمعة ان تلك الحيونات لا تشكل مخاطر من الناحية الصحية ولا تحمل اي نوع من الفايروسات وليست بمريضة.

وقال قائممقام “كلار” شهاب الحاج احمد في بيان ان الجهات ذات العلاقة اجرت متابعة وتحريا لتلك الحالة وتبين ان السبب في اطلاق تلك الصيصان يعود الى عدم التمكن خلال ثمان واربعين ساعة من نقلها الى حقل الدواجن.

واوضح انه للسبب اعلاه لم يتسلمها اي صاحب حقل دواجن لانه و وفق الية تربية الدواجن فبعد مرور ثمان واربعين ساعة اذا لم تصل الصيصان المنقولة الى المحل المراد فانه حتى لو تم اطعامها فانها ستهلك.

وتابع الحاج احمد انه نطمئن المواطنين ان تلك الصيصان لا تشكل خطرا من الناحية الصحية ولا تحمل اي فايروس وليست مريضة ايضا، مشيرا الى انه وفي الوقت ذاته فان الاجهزة الامنية مستمرة في التحقيق للعثور على سائق الشاحنة والقاء القبض عليه لالقائه تلك الصيصان.