كوردستان تشدد على ضرورة القضاء على العنف ضد المرأة وتعتبرها أكبر الانتهاكات

قالت حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الاثنين ، إنها قطعت “شوطاً كبيراً” في رفع التمثيل السياسي للمرأة في الإقليم ، مشددة على ضرورة القضاء على العنف ضد المرأة بوصفه أكبر الانتهاكات التي تواجه حقوق الإنسان .

جاء ذلك في كلمة لرئيس الحكومة مسرور بارزاني ألقاها وزير الداخلية ريبر احمد نيابة عنه بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وإطلاق حملة الـ 16 يوماً السنوية الخاصة بالتوعية بحقوق المرأة.

وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام يوماً عالمياً للقضاء على العنف ضد المرأة ، والهدف منه هو رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم.

وقال أحمد في الكلمة ، “نعلن انطلاق حملة تستغرق 16 يوماً لمحاربة العنف ضد المرأة “، مردفاً ” نطمئنكم بأن حكومة الإقليم ستستمر في اطلاق الحملة سنوياً، وستسخر جهودها كافة لمناهضة العنف عامة، والذي يمارس بحق النساء خاصة، والعمل على تنمية ثقافة احترام حقوق الإنسان والعدالة والمساواة والقضاء على العنف الأسري”.

ومنذ العام 2007 وبالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ، ينظم اقليم كوردستان سنوياً حملة تستمر 16 يوماً يتم خلالها تكثيف العمل والنشاطات من اجل القضاء على العنف ضد المرأة والتوعية بحقوقها والدعوة للعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين .

واشار وزير الداخلية ، الى ان ” المؤسسات الحكومية لا تستطيع أن تؤدي هذه المسؤولية بمفردها ويتعين على منظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات المعنية بالمرأة ورجال الدين والمثقفين ووسائل الإعلام التعاون على نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والاحترام المتبادل”.

مشيراً الى أن ” إقليم كوردستان عمل بجدية في السنوات السابقة للقضاء على العنف ضد المرأة ، واجرى عملية تصحيحية متمثلة بعدم التغاضي عن قتل النساء والتعامل معه كجريمة جنائية ، وتحديد تعدد الزوجات ، ورفع سن الزواج واستصدار قانون لمناهضة العنف وقوانين أخرى مماثلة”.

وتابع أحمد بالقول إن ” إقليم كوردستان قطع شوطاً كبيراً فيما يتعلق بالتمثيل السياسي للمرأة” معتبراً أن “مستوى تمثيلها في الحكومة والبرلمان محل فخر واعتزاز وهو دليل على إيمان كوردستان بالمساواة وتوفير الفرص للمرأة في المجالات كافة”.

مردفاً ” لكن ورغم تلك النجاحات للأسف لا تزال المرأة تواجه العنف على شاكلة الاعتداء الجنسي والختان والإجبار على الزواج ، والقتل ، وهذا العنف فضلاً عن انه يقلل من كرامة ومكانة المرأة واحترامها، فانه ينعكس سلباً على أفراد المجتمع خاصة الأسرة لذا يتعين مواجهته ووضع حد له والقضاء عليه”.